Audiosalus leader della crescita, l’impresa aquilana prima del settore in Italia

Leader della crescita, l’impresa aquilana Audiosalus al 31esimo posto della classifica del Sole 24Ore

Riconoscimento di prestigio per Audiosalus. È la notizia che arriva, stamani, dal Sole 24 ore nella prestigiosa classifica curata in collaborazione con Statista, la business platform numero uno al mondo nella somministrazione di dati sull’andamento dei mercati. Stando alla classifica, l’aquilana Audiosalus si attesta come prima del settore in Italia.

“Un risultato inatteso – ha commentato l’amministratore di Audiosalus, il dottor audioprotesista Loreto Fantauzzi – soprattutto perché arrivato dopo un anno di pandemia e pesanti restrizioni”.

Fantauzzi inizia la sua attività nel capoluogo d’Abruzzo nel 1999, da solo, proponendo soluzioni per l’udito.

Oggi, Audiosalus, conta 18 dipendenti, un fatturato di circa due milioni di euro annui e quattro sedi: L’Aquila, Sulmona, Pescara ed Avezzano.

Un lavoro che parte da lontano e che ha visto Audiosalus sfidare un mercato complesso ed estremamente competitivo. Un modello virtuoso di business, un personale altamente specializzato e sempre in aggiornamento, una forte capillarità sul territorio, sono gli ingredienti alla base del successo di Audiosalus che, nell’arco di due decenni, è divenuta il punto di riferimento a livello regionale nel campo delle protesi auricolari.

Svariate le soluzioni offerte, non solo in termini di dimensioni degli apparecchi, sempre più impercettibili, ma anche rispetto alle necessità manifestate dai pazienti il cui ascolto, particolarmente incentrato sui dettagli, permette di affrontare qualsiasi esigenza.

“Non considero questo risultato come un punto di arrivo – ha proseguito Fantauzzi – quanto uno sprone a fare sempre meglio. Rappresentare l’Abruzzo tra le eccellenze italiane presenti in questa prestigiosa classifica è un motivo di orgoglio per noi tutti. Ringrazio, quindi, il mio gruppo, una squadra unita ed affiatata mossa dalla passione e costantemente rivolta al benessere uditivo del paziente”.