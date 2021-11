Ippovia del Gran Sasso, L’Aquila aderisce al progetto Nexum Equum

Ippovia del Gran Sasso: il Comune dell’Aquila aderisce al progetto “Nexum Equum”. Via libera della giunta allo schema di convenzione.

Via libera dalla giunta comunale all’approvazione dello schema di convenzione per l’adesione del Comune dell’Aquila all’associazione intercomunale impegnata nell’ambito del progetto “Nexum Equum”, finalizzato al recupero e riqualificazione dell’ippovia del Gran Sasso d’Italia, rete sentieristica equestre realizzata dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che insiste per una buona parte anche sul territorio del capoluogo d’Abruzzo.

“Nell’ottica dell’impegno comune per la promozione del territorio e in linea con quanto stabilito nel PNRR sulla transizione ecologica, – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – l’amministrazione comunale ha deciso di unirsi ad un’iniziativa legata non solo al mondo equestre, ma anche e soprattutto alla valorizzazione della nostra regione, mediante una reciproca collaborazione interistituzionale in grado di offrire agli appassionati una nuova modalità di fruizione sostenibile a basso impatto ambientale in quella che è considerata l’ippovia più lunga d’Italia, con un’estensione di circa 350-400 km, ma che ad oggi presenta diversi tratti in stato di abbandono”.

“Grazie all’accordo di programma per lo sviluppo del progetto di ricerca “NEXUM EQUUM” tra Ente Parco, FISE, FITETRECANTE, FAI e Demiogene Srl., – spiegano Biondi e Taranta – si punterà a mettere in atto investimenti per il recupero e la riqualificazione delle aree montane esaltandone le caratteristiche legate alla tradizione agropastorale, nonché al potenziamento dell’offerta turistica e alla creazione di servizi di accoglienza lungo i tracciati che si estendono in tutta l’area del Gran Sasso, prevedendo la creazione di microeconomie fondate sull’ospitalità e sui servizi per il turismo equestre idonee a garantire lo sviluppo economico in zone caratterizzate dal fenomeno di desertificazione sociale per carenza di economie di sbocco”.

“L’ippovia privilegia itinerari che consentono un approccio più diretto con il territorio, con le culture locali e con le bellezze naturali, in modo rispettoso verso l’ambiente. In tal senso l’Abruzzo presenta caratteristiche molto appropriate per sviluppare forme di escursionismo slow come quelle del turismo a cavallo. Siamo certi che questa iniziativa possa senz’altro garantire un tipo di fruizione accurato ed equilibrato del nostro territorio, ricco di elementi storici, artistici, ambientali e paesaggistici” concludono il primo cittadino Biondi e l’assessore Taranta.

Progetto Nexum Equum Ippovia Del Gran Sasso a Fieracavalli Verona

È stata un successo la partecipazione del progetto Nexum Equum – Ippovia del Gran Sasso all’importante Fieracavalli di Verona 2021 che si è svolta lo scorso fine settimana. Nella due giorni del più atteso e autorevole appuntamento dedicato al mondo dell’equitazione, il progetto abruzzese ha suscitato molto interesse visto anche il tema dell’edizione di quest’anno incentrato proprio sull’Equiturismo; numerosi sono stati, infatti, i contatti con le più importanti realtà italiane ed estere, e tanti i curiosi, tra questi anche Luca Cordero di Montezemolo, che hanno voluto conoscere il progetto e le potenzialità dell’Ippovia del Gran Sasso.

Una vetrina importante per Nexum Equum Ippovia del Gran Sasso ospitato presso gli stand della FISE ( Federazione Italiana Sport Equestri) e FITE trec ( Federazione Italiana Turismo Equestre) due del partner del progetto in corso di realizzazione dalla Start up a vocazione sociale Demiogene e dal Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, in collaborazione anche con il FAI (Fondo Ambiente Italiano). A rappresentare le due federazioni e ad accogliere il progetto Nexum Equum in fiera sono stati Massimo Bencini responsabile nazionale FISE per il turismo equestre e per Fite trec Ante Salvo Manfredi, uno dei massimi esperti per la certificazione delle ippovie; presente inoltre Benedetta Basti e Nicola Zarlenga delegati rispettivamente Fise e Fite Trec all’interno del Comitato Nexum Equum, oltre a Franco Recchia responsabile operativo per la ricerca e sviluppo dei servizi equestri del progetto. Grande interesse per il progetto abruzzese è stato espresso dai rappresentanti di due regioni molto impegnate nel settore dell’equiturismo come il Piemonte con il delegato Fite Trec Ante Gaetano Borrello e la Toscana con il delegato Alessandro Pasquelli.

Il progetto Nexum Equum, che ha preso il via nell’estate 2019, in questo momento sta ricevendo l’adesione dei comuni interessati dai percorsi dell’ Ippovia del Gran Sasso e prevede la messa in rete di operatori di turismo equestre per garantire servizi di educazione all’ avvio al trekking e di accompagnamento a cavallo attraverso oltre 470 km di percorsi nel Parco del Gran Sasso e dei Monti Della Laga con un ulteriore allungamento sul tratto del Tratturo Magno nella piana di Navelli. Lo sviluppo del progetto è finalizzato a generare un sistema di investimenti e per il mantenimento funzionale della viabilità dei percorsi, grazie ad un accordo intercomunale tra ben 36 comuni delle 3 provincie interessate (Teramo, Pescara, e L’ Aquila). I Comuni, inoltre, sono coinvolti singolarmente nel cosiddetto piano di Hosting per l’ospitalità cavallo/cavaliere con il recupero di 62 ruderi lungo le tratte, con la realizzazione di poste per il ristoro ed il pernottamento dei cavalieri.

Con la presentazione del progetto a Fieracavalli è stato presentato anche il portale sperimentale www.ippoviagransasso.eu per avviare l’attività dell’offerta di servizi di scuola a cavallo per avvio al trekking e servizi di accompagnamento (con o senza noleggio cavallo) da parte di 7 operatori di turismo equestre selezionati ed accreditati dalle due federazioni e che operano da anni sul territorio.

“È stata un’opportunità importante – ha commentato Giovanbattista Galeota, responsabile del Progetto Nexum Equum – quella che le due Federazioni ci hanno offerto, perché abbiamo avuto la possibilità di far conoscere il nostro progetto nell’ambito di una cornice così importante. Avere ospite Luca Cordero di Montezemolo, Marco di Paola ( consigliere CONI) e tanti autorevoli esperti di equiturismo nel nostro stand è stato emozionante ed è stato un segnale di grande apprezzamento. Ma l’apprezzamento che, più di tutti vorremo avere, sarà quello di tutte le persone che visitando il sito che abbiamo appena pubblicato, decideranno di scegliere l’ippovia come meta di vacanza“.