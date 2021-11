Zirè d’oro 2021 L’Aquila, tutti i premiati

Verso la serata conclusiva dello Zirè d’Oro 2021 a L’Aquila: tutti i nomi dei premiati.

Il cardiochirurgo di fama internazionale Ruggero de Paulis, originario di Paganica, il Presidente ANCE L’Aquila Adolfo Cicchetti, il M° Leonardo de Amicis, il Presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Rinaldo Tordera, l’artista Mimmo Emanuele, il Direttore della Confartigianato Daniele Giangiulli, il giornalista di LAQTV Angelo Liberatore e Francesco Lo Piccolo, Direttore di Voci di dentro, giornale di detenuti, il ristoratore Giuseppe Massari, figurano tra i Personaggi dell’anno che saranno premiati alla serata conclusiva dei Premi L’Aquila Zirè d’oro intitolati ad Angelo Narducci, storico Direttore di Avvenire, poeta e Deputato Europeo nella prima legislatura, che si svolgerà sabato 27 novembre, alle ore 17, presso l’auditorium dell’ANCE in Via Alcide De Gasperi 60 all’Aquila, insieme ad altre espressioni del mondo del lavoro.

Nella stessa serata saranno premiati i finalisti del concorso letterario così come sono risultati dopo il voto della prestigiosa giuria presieduta da Gastone Mosci, dell’Università di Urbino, e composta dal Presidente ODG d’Abruzzo Stefano Pallotta, Maria Lenti, Germana Duca di Urbino, Fabio Maria Serpilli di Ancona, Liliana Biondi, Goffredo Palmerini, Marilena Ferrone, Maria Silvia Reversi e Mario Narducci dell’Aquila.

Questi i finalisti, in ordine alfabetico, delle varie sezioni del Premio.

Poesia in lingua: Clara Di Stefano, Daniela Fabrizi, Benito Galilea. Racconto in lingua: Elena Galifi, Mariaester Graziano, Maria Grazia Maiorino, Gabriella Nardacci, Monica Pelliccione. Poesia d’amore: Eva Martelli, Vittoria Tomassoni, Gianna Vespaziani. Poesia in Dialetto: Floredana De Felicibus, Arnaldo De Paulis, Antonio Frattale. Racconto in Dialetto: Bruno Benedetti, Giuseppe Placidi. Presidente dei premi Angelo Taffo.