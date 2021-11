Film Commission, Casartigiani Abruzzo: Quante altre Arminute lasceremo andare?

Film Commission, parla Casartigiani Abruzzo: “La regione è ancora fuori dal circuito cinematografico. Quante altre “Arminute” dovremo lasciar andare?”.

Si è quasi conclusa l’esperienza de’ “L’Arminuta”, che dopo la grande diffusione nelle librerie nazionali e non ha varcato la soglia delle sale cinematografiche riportando il pienone dopo anni di chiusure per via della pandemia. Ebbene, allo scorrere dei titoli lo spettatore abruzzese, dopo aver apprezzato il talento e della scrittrice e degli attori emergenti quasi tutti abruzzesi, dopo aver notato la targa delle auto ed i paesaggi, i costumi ed il dialetto tutti severamente abruzzesi, quasi con l’amaro in bocca non ha potuto non soffermarsi sui titoli finali “girato nella Regione Lazio”.

È così che l’Abruzzo ha perso un’altra occasione di farsi conoscere ed apprezzare, pur vantando panorami da film sia lungo la Costa dei Trabocchi che nelle zone interne, come le cime del Gran Sasso e della Maiella. Casartigiani si unisce alle richieste delle altre sigle sindacali che si stanno mobilitando per far entrare la Regione Abruzzo nel circuito della “Film Commission”.

È sentitissima, da parte di Casartigiani Abruzzo, l’esigenza di fare un passo in avanti per proiettarsi nel futuro, così come hanno fatto altre Regioni. I casi più lampanti sono l’Umbria, con il suo Don Matteo, o la Sicilia di Montalbano, nelle quali conoscere il territorio per lo spettatore equivale ad immedesimarsi nel personaggio di fantasia.

Con questo spirito e queste motivazioni, Casartigiani Abruzzo parteciperà all’evento organizzato dalla Proloco Pescara Aternum LA MAGIA DEL CINEMA PER PROMUOVERE L’ABRUZZO. LA FUNZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE, che si terrà domenica 21 novembre alle ore 10.30 presso la Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, alla presenza dei protagonisti dell’industria cinematografica italiana. M.T.