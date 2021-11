Campus Niko Romito, il Consiglio regionale approva: valenza strategica per l’Abruzzo

L’AQUILA – I lavori in Consiglio regionale, approvato il riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto Campus Ricerca e Alta formazione Niko Romito.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il progetto di legge n.194/2021 “Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto Campus Ricerca e Alta formazione Niko Romito”, incentrato sui temi dell’innovazione nella trasformazione alimentare, della responsabilità sociale e della salute attraverso la ricerca lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie e processi da applicarsi nell’ambito nutrizionale collettivo per garantire un cibo più salubre, sostenibile e accessibile. La Regione contribuisce al progetto con un finanziamento di 1.500.000 euro per il 2021. Approvati alcuni emendamenti che prevedono: un contributo di 500 mila euro destinato all’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria (Ch); la collaborazione del Campus Ricerca e Alta formazione Niko Romito con il Dipartimento Sanità e le Asl abruzzesi per la revisione delle linee di indirizzo della Regione per la ristorazione scolastica; l’accesso gratuito a 5 studenti e a condizioni agevolate ad altri 10; il coinvolgimento nelle attività formative del Campus degli Atenei abruzzesi anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con il Comitato di Coordinamento regionale delle Università abruzzesi (CCRUA).

Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono stati anche discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Silvio Paolucci recante: Tagli al fondo regionale del trasporto pubblico locale (TPL); interpellanza a firma del consigliere Pietro Smargiassi recante: Rapporti Regione Abruzzo strutture private sanitarie convenzionate; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Bonifica del sito di interesse regionale di Chieti Scalo; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari recante: Stato delle opere per la messa in sicurezza del canale Fosso Grande ai confini tra i comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Contributi alluvionali 2019 ai residenti ed operatori economici nell’alveo del canale medesimo; interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli recante: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco nazionale della Majella; interpellanza a firma del consigliere Sandro Mariani recante: Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di assistenti amministrativi, cat. C, presso la Asl di Teramo – Assunzioni e successive determinazioni aziendali; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Frequenti soppressioni di corse ferroviarie da parte di Tua spa; interpellanza a firma dei consiglieri Francesco Taglieri e Sara Marcozzi recante: Accesso alle strutture ospedaliere con Certificazione Verde Covid-19; Interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: File e disagi nell’accesso all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti causa Controlli Certificazione Verde Covid-19.

Licenziato il provvedimento amministrativo n. 40/2021: Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2024. L’Assemblea ha approvato la richiesta, avanzata della maggioranza, di procedere all’iter di urgenza, che permette di accelerare l’iter legislativo, del progetto di legge n. 225/2021 “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore dei Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”. Il Consiglio regionale ha preso atto della relazione della Commissione di Vigilanza per il 2021 presentata dal presidente Pietro Smargiassi. È stato rinviato alla prossima seduta l’esame del progetto di Legge n. 197/2021 “Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Nazionale Tostiano”.