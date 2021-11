Munda, Maria Grazia Filetici lascia la direzione

Maria Grazia Filetici lascia il Munda, per l’architetto un nuovo incarico dirigenziale: andrà alla Soprintendenza Belle Arti, Paesaggi e Archeologia di Frosinone e Latina.

Si chiude la direzione del Munda per Maria Grazia Filetici: l’architetto era arrivata alla guida del Munda solo nel settembre 2020 e a giugno 2021 erano stati presentati i prossimi progetti e le sfide del Munda, il Museo Nazionale d’Abruzzo, che ora attenderà un nuovo direttore.

Oggi l’annuncio nel corso di una conferenza stampa.

In servizio al Mibact dal 1985, Maria Grazia Filetici ha curato diversi progetti nelle zone archeologiche di Pompei e di Roma e nel 2017 ha vinto l’Europa Nostra Award per il restauro della Piramide di Caio Cestio nella capitale.

Nel corso della stessa conferenza stampa, la direttrice ha illustrato lo stato dell’arte al MuNDA, con una ricognizione delle opere, la nuova sala dedicata all’Ottocento e al Novecento, le prospettive e i progetti. In particolare, è stato presentato il nuovo logo e l’allestimento del nuovo sito web.

La nuova sala dedicata all’Ottocento e Novecento è incentrata su I morticelli, capolavoro di Francesco Paolo Michetti; presente anche l’austero Autoritratto di Teofilo Patini, realizzato dal suo allievo, Vittorino Scarselli. Allo stesso gruppo appartengono, tra gli altri, Costantino Barbella, Pasquale Celomi, Basilio Cascella e suo figlio Michele.

Tra le altre iniziative, la partecipazione alla Giornata nazionale del Bosco 2021, insieme ai Carabinieri forestali; nell’occasione verranno piantumate alcune specie arboree nel piazzale antistante il Museo.

Capitolo a parte, quello relativo all‘Osservatorio del Restauro e fondo PNRR, per cui il Museo ha presentato richiesta di 10 milioni di euro per la creazione del MuNDA all’interno del Castello Cinquecentesco e firmato l’accordo con l’USRA per assicurare livelli di collaborazione tecnica e amministrativa utili alla migliore conduzione dei prossimi procedimenti e l’espletamento delle funzioni amministrative e tecniche.