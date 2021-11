GSA, il monitoraggio delle acque diventa digitale

L’AQUILA – GSA presenta il Progetto strategico sulla qualità delle acque. Parte la digitalizzazione del monitoraggio.

Si è volta questa mattina presso la sede della GSA, Gran Sasso Acqua spa, la presentazione del Progetto strategico sulla qualità delle acque. Il presidente Alessandro Piccinini, che ha illustrato il progetto con il direttore tecnico Armando Balducci e con loro Luciano Ardingo della Spee srl per la gestione degli allarmi. Presenti all’incontro, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, gli assessori regionali Emanuele Imprudente e Guido Liris, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i Sindaci del comprensorio e il commissario straordinario per la messa in sicurezza del Gran Sasso, Corrado Gisonni.

“Oggi presentiamo un progetto importante – ha sottolineato il presidente Piccinini – perché portiamo la digitalizzazione nel monitoraggio delle acque”.

A seguire, il saluto del presidente Marsilio.

Successivamente Piccinini ha ricordato le attività poste in essere per la sicurezza delle acque e quindi illustrato il piano strategico di digitalizzazione realizzato con la Spee srl: “La gestione dell’acqua diventa intelligente”.

“Sono tre anni – ha sottolineato il direttore tecnico Balducci – ci stiamo occupando dell’ottimizzazione, della sicurezza e del controllo reti per garantire una qualità del servizio erogato e avere certezza che il prodotto erogato sia all’altezza dell’efficienza richiesta”.

“Sono grato al presidente Piccinini – ha aggiunto il sindaco Biondi – per la capacità di equilibrio nella coabitazione in questo ‘condominio impossibile’ costituito da traforo, laboratori e reti idriche. Non si possono provare le aree interne dell’importante collegamento autostradale, come non si può privare la comunità scientifica dei laboratori e i cittadini della distribuzione dell’acqua”.

Infine Luciano Ardingo della Spee ha illustrato nel dettaglio il Piano strategico per la digitalizzazione del monitoraggio delle acque per la GSA e ha presentato la mission aziendale per una realtà che “è e resta aquilana”.

In aggiornamento