Allerta meteo in Abruzzo, il bollettino della Protezione Civile. Previsti temporali e forte raffiche di vento.

Allerta in Abruzzo, criticità ordinaria era prevista per la giornata di oggi, con grado di allerta gialla per temporali nel bacino basso del Sangro. Per la giornata di domani, martedì 16 novembre, prevista criticità ordinaria, allerta gialla per rischio idraulico diffuso sulle zone di Allerta Abru-A, Bacini Torcino – Vomano, Abru-C, Bacino del Pescara e Abru-D2, bacino basso del Sangro. Prevista, inoltre, criticità ordinaria, allerta gialla, per rischio idrogeologico per temporali sul bacino dell’Aterno, nella Marsica e bacino alto del Sangro.

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 21101 PROT. PRE/49135 del 15/11/2021 recante: “DALLA SERATA DI OGGI, LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SUL MOLISE, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE AD ABRUZZO E MARCHE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, ATTIVITÀ ELETTRICA E LOCALI FORTI RAFFICHE DI VENTO.”

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di:

– attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all’informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

-mettere in atto le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie);

-prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento;

-assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati;

– verificare la disponibilità del proprio personale;

– assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;

– verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi..);

– verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;

– nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;

– verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi,..) di propria competenza;

– mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it;

– dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it