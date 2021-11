Covid 19 in Abruzzo, 179 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 13 novembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 179 i nuovi casi di Covid 19 nel territorio abruzzese che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 84577.

Nel report diffuso dalla Regione viene segnalato anche un decesso, un una donna di 81 anni della provincia di L’Aquila. I dati odierni sono il frutto di 3444 tamponi molecolari e 9769 test rapidi.

Covid 19, il report per provincia.

Sono 79241 i guariti (+29), 2709 gli attualmente positivi (+89), 75 i ricoverati in area medica (-6), 11 in terapia intensiva (+1), 2683 in isolamento domiciliare (+154). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (12), Chieti (45), Pescara (43), Teramo (79)