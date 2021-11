Sindrome di Sanfilippo, regala ai bambini la speranza di una cura

Sindrome di Sanfilippo: a Natale regala la speranza di una cura per i bambini affetti da una patologia tanto rara quanto grave e ancora sconosciuta.

L’iniziativa solidale, creata in occasione delle prossime feste di Natale, è stata promossa dai genitori, parenti e amici (i Sanfilippofighters) dei tanti piccolini che ogni giorno devono fare i conti con la sindrome di Sanfilippo, una malattia tanto sconosciuta quanto grave: “la Mucopolisaccaridosi“.

Per sostenere l’iniziativa di raccolta fondi per la ricerca, si può acquistare un piccolo panettone o una pallina di Natale a soli 8 euro.

La ricerca per questa patologia è fondamentale, dal momento che per questi bambini ogni giorno è una conquista perchè non esiste una cura, ma soltanto espedienti per convivere giornalmente con i sintomi della malattia.

Eppure, una cosa importantissima su cui possiamo e dobbiamo contare c’è: la ricerca:“Immagina di donare questo mini panettone ai tuoi dipendenti, ai tuoi clienti o ai tuoi amici o familiari. Riesci a vederla la speranza che hai acceso con il tuo dono? Speranza che può tradursi in terapie, miglioramento della qualità della vita, sostegno alle famiglie”.

Per maggiori info e prenotazioni anche grandi quantità scrivici all’indirizzo abruzzo@sanfilippofighters.org, oppure al numero. 3409794411.

Per acquistare e i panettoni, è possibile collegarsi a questo link.

#SFChristmas #daiuntoccodisperanza #natalestaarrivando #regalisolidali #natalesolidale

Per scoprire chi sono i Sanlippofighters, clicca il link