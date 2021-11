Villa Giulia, torna Sposiamoci: un tour speciale per il matrimonio dei sogni

Torna Sposiamoci, l’evento aperto a tutte le coppie che stanno organizzando le proprie nozze e a chiunque sia interessato alle attività del wedding. Un weekend “bianco” nell’elegante e romantica cornice di Villa Giulia a L’Aquila

Trenta attività storiche, dell’Aquila e della Marsica, accoglieranno quanti vorranno scoprire le offerte e i servizi proposti dalle attività protagoniste del settore matrimoni nel territorio aquilano. Villa Giulia ospita l’evento Sposiamoci, iniziativa nata nel 2016 e cresciuta negli anni: interrotta solo dal Covid19. Ripartiti i matrimoni, torna la voglia di celebrarli in grande stile. Come? Mille idee e proposte saranno presentate sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, durante la due giorni promossa da Villa Giulia e dalla sua titolare, Giulia Marrone.

L’ingresso è gratuito, previo controllo del possesso di Green Pass. Si potrà anche partecipare a un’estrazione di un premio, consistente in buoni da 500 euro, da spendere in una delle attività presenti all’evento.

“Non sarà una classica sfilata di abiti da sposa, anzi. Chi prenderà parte alla due giorni ‘Sposiamoci’ sarà introdotto attraverso un vero e proprio percorso guidato, che gli permetterà di ammirare e osservare direttamente i servizi offerti dalle realtà presenti. Ci saranno tutte quelle attività protagoniste del mondo weeding: dagli Atelier ai parrucchieri, dai fioristi alle gioiellerie, dalle attività di grafica ai negozi per liste nozze, dai fotografi ai musicisti, dai make up artist alle pasticcerie, fino ad esperti psicologi e psicoterapeuti, esperti in tecniche di rilassamento per aiutare le coppie ad affrontare nel modo giusto i preparativi del matrimonio. Insomma, vogliamo regalare alle coppie e a chiunque avrà voglia di immergersi nel magico mondo del Wedding un tour tra le possibilità che il nostro territorio offre, attraverso le sue attività commerciali”, spiega Giulia Marrone alla nostra redazione.

Ricordiamo gli orari dei due appuntamenti in programma: Sabato 13 novembre dalle ore 16 alle ore 21 e Domenica 14 novembre, dalle 11 alle ore 21 all’interno dei locali di Villa Giulia a L’Aquila, in via G. Di Vincenzo n.30. Per informazioni si può contattare il numero: 3474052616.

Giulia ci svela, quindi, qualche dettaglio in più sul programma del doppio appuntamento: “Ci saranno esibizioni live dei musicisti, prove di trucco sulle modelle. Il bello di conoscere questi professionisti durante eventi simili è poter ammirare coi propri occhi le proposte che queste attività propongono, senza accontentarsi dei preventivi sul web o telefonici. Quindi, non bisognerà fare altro che lasciarsi stupire e sorprendere”.

Si risolleva anche così il settore del wedding, duramente colpito dall’emergenza Covid19 e dai ripetuti lockdown affrontati. Sperando che l’anno a venire sia, finalmente, quello del ritorno alla normalità e, di conseguenza, ai matrimoni liberi e bellissimi: come tutti li abbiamo sempre sognati.

