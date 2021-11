Furto in ospedale, rito abbreviato per l’infermiera: la vittima morì per lo choc

Verrà giudicata con il rito abbreviato l’infermiera aquilana arrestata a marzo scorso con la pesante accusa di morte come conseguenza del furto perpetrato ai danni di un’anziana paziente ricoverata nel reparto del San Salvatore dove la donna prestava servizio.

L’infermiera era stata arrestata e messa al regime dei domiciliari con l’accusa di aver perpetrato una serie di furti ai danni dei degenti e messa in relazione con la morte di un’anziana ricoverata e gravemente malata, la quale sarebbe morta a causa dello stress provocato dal furto di un girocollo d’oro che indossava durante la degenza.

Il Capoluogo fin dall’inizio della vicenda ha scelto di non pubblicare né rendere noto il nome dell’infermiera arrestata, con il fine di tutelare la serenità dei figli, entrambi minori. Oltre a lei, imputato nella vicenda anche il marito, con l’accusa di autoriciclaggio.

Oggi a L’Aquila si è tenuta l’udienza preliminare nella quale sono state ammesse tutte le parti civili, tranne l’ordine infermieristico che, rappresentato dall’avvocato Francesco Ortu, voleva costituirsi per tutelare l’immagine dell’associazione.

L’infermiera, assistita dagli avvocati Enrico Marinucci e Francesco Valentini, ha scelto di patteggiare per i capi relativi ad alcuni dei furti contestati, mentre sarà giudicata con il rito abbreviato per la morte dell’anziana.

Il giudice, in accoglimento dell’istanza del difensore del figlio dell’anziana deceduta, l’avvocato Vincenzo Calderoni del foro dell’Aquila, ha emesso un decreto di citazione del responsabile civile, indicato nella Asl 1.

La donna prestava servizio nel reparto di Geriatria e in ultimo nel reparto Covid del San Salvatore; a seguito della vicenda è stata prima sospesa e poi ha presentato spontaneamente le dimissioni.

Durante le indagini è emerso che per mettere a segno i furti indisturbata, ha approfittato di questo periodo in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, i parenti non possono fare visita in ospedale ai propri cari. In questo modo ha potuto sottrarre catenine d’oro, piccoli monili, fedi nuziali, tutti oggetti che sono stati poi rivenduti con la complicità e l’aiuto del marito.

Alla base dei furti l’infermiera ha addotto motivi economici, ma ha sempre negato il coinvolgimento nella questione dell’anziana deceduta.

La prossima udienza ci sarò il 16 febbraio 2022 in cui verrà discusso l’abbreviato e ci sarà anche l’esame dei due imputati.

Il caso ha destato grande indignazione e clamore mediatico; La troupe de La Vita in diretta è venuta a marzo scorso a L’Aquila per far luce sulla vicenda. L’inviato del programma, Max Franceschelli, ha intervistato l’avvocato Vincenzo Calderoni.