Fieracavalli Verona 2021, Oscar è il campione italiano assoluto Caitpr

TORNIMPARTE – Il cavallo dell’azienda agricola Panella Erminio vince alla Fieracavalli Verona per la razza Caitpr.

Doppio premio per Oscar, il cavallo dell’azienda agricola Panella Erminio, che ha partecipato alla Fieracavalli Verona 2021, l’83ª mostra nazionale e vetrina nazionale della biodiversità del Caitpr.

Tre le categorie ammesse, quella fino ai 30 mesi, dai 3 ai 5 anni e dai 5 ai dieci. Oscar si è classificato primo della sua categoria (3-5 anni), ma non solo. Tra tutti i vincitori delle varie categorie ha poi vinto il titolo assoluto.

“È stata una grande soddisfazione – commenta Erminio Panella al microfono del Capoluogo.it – per la mia famiglia e la mia azienda agricola, per un lavoro portato avanti con grandi sacrifici, ma che dà anche grandi soddisfazioni. È con grande piacere che siamo riusciti a conseguire un risultato importate per il nostro territorio, ma anche per l’Abruzzo e il Centro Italia”.

E i complimenti sono arrivati anche dal Comune di Tornimparte: “Questo risultato premia tutto l’impegno e la passione che cura quotidianamente, e rende orgoglioso tutto il nostro territorio. Complimenti da tutti noi”.