La Nazionale azzurra U18 a L’Aquila, non solo sport

La Nazionale azzurra U18 a L’Aquila per un doppio match con la Francia. Il programma previsto per gli impegni degli azzurrini.

L’Aquila si prepara per abbracciare la Nazionale azzurra U18. È stato il sindaco Biondi a dare il “bentornato a una nazionale di questo rango, dopo oltre 30 anni. In questi anni organizzato tanti eventi di rilievo”. Il riferimento anche nell’ottica dell’Aquila Capitale dello Sport. “Rinnovo sentimenti di amicizia e disponibilità a ospitare altri eventi di questo livello”.

Oltre al sindaco Biondi, hanno preso parte alla conferenza stampa di questa mattina l’assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris, il presidente del C.R. Abruzzo, Concezio Memmo, e il tecnico della Nazionale italiana U18, Daniele Franceschini, accompagnato da una rappresentanza della squadra.

Le partite con la Francia ci saranno i prossimi 11 e 13 novembre. La prima sarà trasmessa da Rai Sport.

A seguire, c’è stato il saluto dell’assessore regionale Liris, che ha anche annunciato altri eventi importanti per l’anno prossimo per L’Aquila Capitale dello Sport. “È un onore che il nostro stadio si colori d’azzurro per la Nazionale”.

“Dalla Francia – ha aggiunto – abbiamo ricevuto supporto fondamentale anche per il terremoto, con impegni mantenuti su più fronti, a partire dalla ricostruzione delle Anime Sante”.

“Questo – ha spiegato il presidente Memmo – è un test per capire cosa è necessario per ulteriori grandi eventi come quello che presentiamo”.