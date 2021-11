Roblox mania, il videogioco dell’immaginazione

Roblox è il videogioco creato dall’omonimo marchio nel lontano – lontanissimo in misurazioni digitali – 2006.

Con Roblox si possono creare i propri mondi virtuali, dove si può scegliere chi far entrare, si può socializzare con altri utenti e creare il proprio mondo tramite il linguaggio di programmazione Lua Script. La “Piattaforma di immaginazione” consente in sostanza ai ragazzi di tutte le età di immaginare, creare e giocare insieme in mondi 3D immersivi e generati dall’utente.

Si tratta di un gioco adatto anche ai più piccoli, infatti circa il 54 per cento degli utenti rientra nella fascia 9/13 anni.

I castelli, i mondi che si possono creare possono essere pura raccolta indifferenziata – lo è ovviamente nella maggior parte dei casi – oppure veri e propri videogiochi fati e finiti, che arrivano ad avere anche qualche milione di utenti da soli.

Popolari al punto di diventare fonte di sostentamento per chi li ha creati, perché attraverso la moneta virtuale dei Robuxè possibile monetizzare con le proprie creazioni, fossero anche solo oggetti virtuali da riutilizzare ognuno nei propri mondi. Sfruttando il Developer Exchange (DevEx) – traguardo per pochi che raggiungono con i propri mondi un certo numero di utenti -, giochi-nel-gioco come Adopt Me! o le versioni digitali delle saghe per giovani adulti (da Descendants ai Vendicatori) possono fatturare migliaia di dollari al mese.

Qualche giorno fa inoltre la piattaforma si è fermata: giovedì 28 ottobre, gli utenti hanno iniziato ad avere problemi a connettersi con la nostra piattaforma. I team hanno iniziato a lavorare 24 ore su 24 per identificare la fonte del problema e riportare le cose alla normalità.

Si trattava di un’interruzione particolarmente difficile in quanto implicava una combinazione di diversi fattori. L’attesa, per oltre 43 milioni di utenti che non sono riesciti ad accedere alla piattaforma di gioco, è durata alla fine 3 giorni e la piattaforma è rimasta attiva soltanto per circa 300.000 fortunatissimi giocatori.

“Tutto è stato ripristinato”, come si legge nell’ultimo tweet postato nella pagina di Roblox su Twitter.