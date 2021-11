Saila, la storia inizia dall’Abruzzo: dal teatro alla fabbrica di liquirizie

Saila, una pagina di storia dell’Abruzzo industriale. Ottantaquattro anni fa, nacque lo stabilimento di Silvi Marina, in quello che era lo storico teatro Kursaal. Era il 1937.

Saila, un’azienda conosciuta ormai da tutti… chi non ha mai assaggiato una caramellina Saila, fresca di menta e liquirizia? Non tutti, però, sanno che si tratta di una realtà nata in Abruzzo, precisamente a Silvi Marina. Siamo nel 1937 quando Aurelio Menozzi e Angelo Barabaschi decidono di trasformare lo storico teatro Kursaal in una delle più grandi fabbriche per l’acquisto e la trasformazione di liquirizia. Loro stessi scelgono il nome del marchio: SAILA, dall’acronimo di ‘Società Anonima Industria Liquirizia Abruzzese’.

Da allora i segreti della produzione Saila sono stati tramandati di generazione in generazione e oggi il marchio continua ad essere un patrimonio prezioso della storia industriale italiana. Un legame, quello tra Saila e l’Abruzzo, che si è rinsaldato nel tempo. Nel 2017 l’azienda Saila ha spento ben 80 candeline: un traguardo festeggiato nel cortile antistante l’azienda di Silvi. Un’area dello Stabilimento è stato dedicato ad un’esposizione temporanea per ripercorrere le tappe principali del marchio, a partire proprio dalla sua creazione. Poi si è tenuta la visita all’interno dello stabilimento, alla scoperta del processo di lavorazione, produzione e confezionamento delle liquirizie e caramelle.

Tra gli aspetti più rappresentativi di Saila l’italianità: dalle materie prime all’intera fase di produzione, il tutto abbinato alla capacità costante di sperimentare e innovare le produzioni, senza mai snaturarsi o dimenticare la lunga tradizione del marchio.

Una storia, quella di Saila, ‘nata e cresciuta’ in Abruzzo, che val la pena ricordare.