L’Aquila rugby Asd, presentata prima squadra e staff tecnico

L’AQUILA – Nella Sala Consiliare ‘T. De Rubeis’ all’Aquila è stata presentata ieri la Prima squadra dell’Aquila Rugby ASD assieme al proprio staff tecnico.

La formazione ovale, composta attualmente da 29 tesserati con altri elementi pronti ad unirsi nelle prossime settimane, sarà impegnata in questa prima fase della stagione sportiva 2021-2022 nella Coppa Abruzzo Seniores.

Sotto la direzione tecnica di Alessandro Marozzi L’Aquila Rugby ASD è guidata dall’head coach Alessandro Mucciante, dal coach Pierluigi Orzieri e dell’allenatore della mischia Marco Pezzopane.

“Il nostro è un gruppo giovane, l’obiettivo è quello di costituire uno zoccolo duro per poter programmare al meglio gli anni futuri – ha affermato con determinazione l’allenatore Mucciante – la nostra peculiarità è il collettivo”.

Il gruppo neroverde è stato accolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Roberto Tinari, dall’Assessore Comunale allo Sport Vito Colonna e dal nuovo Direttivo neroverde composto dalla Presidente Dott.ssa Carla Ianni, dal vice Presidente Prof. Marcello Masci, dal tesoriere Vincenzo Savini e dai consiglieri Giovanna Arnone e Ramon Gimenez De Lorenzo.

Soddisfatta la neo Presidente Carla Ianni ha salutato il gruppo ringraziandolo per la fiducia riposta nella società neroverde. “La mia presidenza è iniziata in salita – ha affermato – soltanto pochi mesi fa questi numeri erano impensabili. Grazie alla fiducia dei ragazzi e al lavoro degli allenatori L’Aquila Rugby scenderà in campo continuando a scrivere la propria storia. Con il mio Direttivo continueremo a lavorare fuori dal campo per i ragazzi anche delle Under 17 e 15”.

Presenti in sala il Presidente del CRA Marco Molina, il Direttore Tecnico regionale, Antonio Colella, la vice Presidente delle Belve Neroverdi Paola Pasta, il Presidente del Paganica Rugby Antonio Rotellini, il Presidente di Rugby L’Aquila Mauro Scopano, il Presidente del Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde Luigi Cerroni , il DT del Settore Propaganda della Polisportiva L’Aquila Rugby Ugo Andreassi e l’ex Presidente neroverde Arch. Vincenzo De Masi.

L’Aquila Rugby ASD scenderà in campo con il celebrativo “Spallone neroverde” che avrà per la formazione Seniores sulla manica destra la scritta ‘Giggio’, una dedica speciale per il compagno scomparso Gianluca Sarra.

Domani, in occasione della giornata neroverde con l’esordio interno al ‘Fattori’ contro l’Amatori Rugby Teramo, verrà ritirata la maglia numero 13 alla presenza di Tania Sarra e Stefano Parisse.

ROSA SENIORES S.S.2021-2022

Sfarra Giovanni (Pilone)

Pezzopane Marco (pilone/allenatore avanti)

Avallone Andrea (Pilone)

Rampini Matteo (Pilone)

Troiani Marco (Pilone)

Del Giudice Nicolas (Tallonatore)

Petricca Roberto (tallonatore)

Cupillari Marco (tallonatore)

Krajela Cosmin (seconda linea)

Esposito Luca (seconda linea)

Micalone Matteo (seconda linea)

Prigenzi Vincenzo (seconda linea)

Rossi Stefano (terza linea)

Masciovecchio Matteo (terza linea)

Tinari Nicola (terza linea)

Di Cesare Antonio (terza linea)

Mercurio Gianmarco (terza linea) CAPITANO

Piccinini Matteo (med.mischia/apertura)

Meja Gil Anthony (med.mischia/aperura)

Chiarizia Stefano (centro/apertura)

La Chioma Andrea (med. mischia) VICE CAPITANO

Federico Daniele (centro)

Pezzetta Marco (centro)

Cecala Andrea (estremo/ala)

Zhupaj Aldesar (estremo/ala)

Bruno Giorgio (estremo)

Di Nardo Giorgio (ala)

Rinaldi Stefano (ala)

Rosati Gabriele (ala)

Stringini Manuel (ala)

Masciocchi Andrea (ala)

STAFF TECNICO

DT Alessandro Marozzi

Head coach Alessandro Mucciante

Allenatore Mischia Marco Pezzopane

Allenatore Pierluigi Orzieri