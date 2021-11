Covid 19 in Abruzzo, 145 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 6 novembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 143 (di età compresa tra 3 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 83573.

Sono stati eseguiti 3388 tamponi molecolari e 7973 test antigenici. Non si registra nessun deceduto, mentre sono 78772 guariti (+6), 2236 gli attualmente positivi (+139), 70 i pazienti ricoverati in area medica (+4), 7 in terapia intensiva (invariato), 2159 in isolamento domiciliare (+135).

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi, 21463 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+59 rispetto a ieri), 21183 in provincia di Chieti (+28), 19921 in provincia di Pescara (+14), 20199 in provincia di Teramo (+45).