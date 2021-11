Decreto Infrastrutture, multe trasparenti, taxi in moto e stretta sui monopattini: cosa cambia

Decreto Infrastrutture, tutte le novità su monopattini, servizio taxi con motocicli e bici, patenti, viabilità. Via libera dal Senato

Decreto Infrastrutture, arriva la stretta sull’uso dei monopattini, i comuni dovranno pubblicare gli incassi derivanti dalle multe degli auvelox, in caso di multa se si viene trovati alla guida senza documenti non sarà necessario esibirli presso comandi o stazioni di forze dell’ordine, se gli stessi documenti potranno essere verificati online.

Sono solo alcune delle principali novità previste nel Decreto Infrastrutture, approvato dal Senato nello stesso testo arrivato dalla Camera, con 190 sì.

Sui monopattini elettrici il Governo ha preparato la stretta: i monopattini elettrici non possono circolare né essere parcheggiati sui marciapiedi, possibile la sola conduzione a mano. Saranno previste apposite aree sosta. Resta la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori. Riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h, con la confisca del mezzo qualora si scoprano modifiche finalizzate ad aumentarne le prestazioni. L’uso del casco, invece, resta limitato a 14 anni, come già previsto dalle norme sperimentali in vigore.

Dal Decreto Infrastrutture, poi, semaforo verde per il servizio taxi non più soltanto con le automobili, ma possibile anche con motocicli e velocipedi.

Il foglio rosa avrò una durata di 12 mesi e non più 6. Inoltre, per sostenere l’esame pratico per la patente si avranno a disposizione tre tentativi.

Multe più trasparenti, anche questo rientrerà tra gli obblighi previsti e riguarderà, soprattutto, gli enti comunali. I Comuni, infatti, dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, l’incasso completo dell’anno precedente derivante dalle violazioni del Codice della strada, anche elevate con l’autovelox, specificando la destinazione delle somme incassate dalle multe. Aumentano le sanzioni per chi usa il telefonino e per chi getta oggetti dal veicolo in movimento. Arrivano gli “stalli rosa”, cioè posteggi riservati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a due anni. Poi, ci sarà la sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, nel caso in cui i parcheggi dedicati siano occupati. Più pensanti le multe del parcheggio selvaggio in questi spazi appositamente riservati. Le Regioni potranno utilizzare unaquota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli. PNRR: Misure per velocizzare la realizzazione delle opere previste attraverso norme di semplificazione per le amministrazioni titolari degli interventi. Dagli interventi nel settore idrico al piano regolatore portuale e chiarimenti sui riparti di competenze. Presso il Mims nasce il Cismi, Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità nel quale opereranno 24 ricercatori e tecnologi.

Tra gli emendamenti che hanno avuto l’ok, inoltre, c’è anche quello che prevede la costituzione di una nuova società, controllato dal MEF, per coordinare la gestione delle autostrade statali, in regime di concessione.

Riforma dell’Anas con una separazione contabile delle attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre attività.

Viene inoltre costituita una nuova società controllata da Mef e Mims con un apporto complessivo di 52 milioni per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante affidamenti in house. Dentro questa newco, anche una task-force per la Salerno-Reggio Calabria, con una spesa di 20 milioni. Stanziati fino a 5 milioni di euro per le buche di Roma grazie a una convenzione con Anas. L’Anas potrà inoltre acquistare progetti già pronti per ridurre i tempi di realizzazione della Tirrenica. Per la concessione A22, via libera alla possibilità di alternative alla gara o all’affidamento in house. Arrivano poi 8 milioni per la messa in sicurezza della Sanremo-Ventimiglia, 25 milioni per la digitalizzazione della motorizzazione e 24,5 milioni per progettare e realizzare entro il 2024 una pista olimpica per bob e slittino a Cortina.