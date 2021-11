Vaccini Covid19 anche per la fascia 5-11 anni

Vaccini Covid19 alla fascia d’età 5-11 anni. Si attende la valutazione ufficiale dell’Ema. “Probabile allargamento a fascia 5-11 anni entro Natale”.

Nei prossimi mesi è “probabile” un “futuro allargamento dell’offerta vaccinale alla platea 5-11 anni”. Lo scrive il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo nella circolare con la quale sollecita le Regioni accelerare sulla terza dose.

“Entro Natale credo sia un’ipotesi ragionevole”. Così a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli in merito alla campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni. “Credo che l’Ema possa arrivare ad una valutazione e ad una approvazione entro fine

mese-prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire”, aggiunge Locatelli.

E sulla sicurezza: “Smarchiamo subito il concetto molto chiaramente, è assolutamente un vaccino sicuro, non a caso ha ricevuto l’immediata approvazione sia dalla Fda sia dal Cdc”.

“Quando saranno approvati in Italia, e conseguentemente prima in Europa, dovrà essere anche una scelta nel nostro Paese: in parte i bambini vanno pure protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid, anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale. Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini”, afferma Locatelli.