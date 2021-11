Offerte lavoro, Il Capoluogo cerca un cameraman

Dirette Facebook, Instagram, in live sulla home del nostro giornale, per raggiungere decine di migliaia di persone ogni giorno. Se sei un cameraman, Il Capoluogo, quotidiano online d’Abruzzo, cerca proprio te!

Raccontiamo da anni L’Aquila che cambia, che cresce e che affronta le sfide di un mondo che va veloce, con i video e i social che fanno sempre più parte della nostra quotidianità.

Per questo siamo alla ricerca di una figura “storica”, quella del cameraman, ma declinata in modo attuale e moderno: la figura ricercata dovrà occuparsi di fare riprese (dalle conferenze stampa alle interviste alle manifestazioni), dirette social su Facebook, Instagram, ed essere a conoscenza degli algoritmi dei principali social network. Completa l’identikit la capacità di fare squadra e la voglia di imparare in un contesto decisamente molto stimolante.

Contratto full time e a tempo indeterminato.

Mandaci il tuo cv a ilcapoluogo@gmail.com e verrai ricontattato