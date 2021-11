Joe Potato, cena e musica dal vivo: l’appuntamento del venerdì

Cena con musica dal vivo: questa la nuova formula del venerdì targato Joe Potato.

Joe Potato, la chipseria in Via Francesco Savino a L’Aquila, presenta la rassegna “Joe Live” in collaborazione con l’associazione Post Earth Agency.

Primo appuntamento venerdì 5 novembre: sul palco il cantautore siciliano, naturalizzato aquilano, Emanuel Borzellino (accompagnato dal fedelissimo percussionista Martino Pantano), il quale proporrà un originale indie/folk italiano le cui radici vanno rintracciate nei primi lavori dei Marta sui Tubi piuttosto che nelle opere più sognanti dei Verdena.

Emanuel Borzellino dal vivo presenterà i brani del suo ultimo album tra cui il. Singolo “Ellie” del quale è stato prodotto un video musicale che vede la collaborazione di Davide Strinella degli “Inepi”, band aquilana indie/rock.

Post Earth Agency curerà l’organizzazione delle serate live, in qualità di associazione, nata in seguito al terremoto de L’Aquila del 2009, dedita alla promozione sociale attraverso eventi e concerti in Abruzzo, anche in collaborazione con altre associazioni e ralta locali tra cui la ass. 180 amici.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 379/2014931. Si ricorda che in base alla normativa vigente anti Covid, per consumare seduti all’interno del locale e per assistere al concerto, è necessario esibire il green pass.