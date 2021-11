Addio a Bruno Angelosante

AVEZZANO – Lutto nella Marsica, si è spento Bruno Angelosante, storico presidente dei biancoverdi.

La scomparsa di Bruno Angelosante lascia un grande vuoto in tutta la comunità: Angelosante, infatti, era molto conosciuto in tutto il territorio marsicano. Il saluto commosso dell’Avezzano Calcio:

“Oggi tutto il popolo biancoverde piange la scomparsa di Bruno Angelosante, uomo molto stimato in città e presidente dell’Avezzano Calcio, amato e ricordato con affetto da tutti. Con lui l’Avezzano Calcio arrivò ad ottenere titoli importantissimi, vantando una delle squadre più forti degli ultimi 60 anni di storia. Nella stagione 86/87, l’Avezzano – con a capo il presidente Angelosante – fu l’unica compagine in Italia a fare il poker di trofei, aggiudicandosi inoltre un triplete che ancora oggi rimane imbattuto in Abruzzo. I biancoverdi vinsero nello stesso anno il campionato di promozione, la Coppa Italia nazionale, la Coppa Abruzzo e la Supercoppa nazionale. Quest’ultimo titolo fu vinto al termine di un match spettacolare nel derby contro il Chieti, squadra di categoria superiore che aveva stravinto il suo campionato di serie D: l’Avezzano vinse 2-1 sul neutro di Castel di Sangro al 121′ minuto di gioco, grazie al gol su punizione di Maurizio Patanè. Emozioni che restano incise nel cuore e nella mente di ogni tifoso. Grazie Presidente Angelosante per tutto ciò che hai regalato al mondo biancoverde. Alla famiglia, le nostre più sincere condoglianze”.