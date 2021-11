Vaccini Covid Canistro, partono le somministrazioni della terza dose

Si apre nel Comune di Canistro la fase delle somministrazioni della terza dose: le info utili.

Il comune di Canistro come da iniziativa dell’ASL 1 Abruzzo, venerdì 5 novembre 2021 alle ore 9:00, presso l’ex scuola dell’infanzia sita in Piazza “Monti Simbruini”, darà il via alla somministrazione della terza dose vaccinale.

Si ricorda che potranno aderire soltanto coloro che hanno effettuato la seconda dose entro maggio 2021.

“Partecipare alla campagna vaccinale è un atto di responsabilità di ciascuno nei confronti della propria salute e di quella dei propri cari. Ed è un atto di responsabilità dei singoli nei confronti della collettività”, commenta la consigliera Sara De Michele.

Chi vorrà aderire alla campagna vaccinale può comunicarlo all’indirizzo mail info@comunecanistro.it oppure compilando il modulo presso la sede comunale entro e non oltre il 03/11/2021;

Per informazioni sono a disposizione i Consiglieri Comunali Sara de Michele e Moscatelli Antonello. La Campagna vaccinale si effettuerà grazie al contributo dell’Esercito Italiano, l’arma dei Carabinieri e la Croce verde Valle Roveto.