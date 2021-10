Stefano Pallotta confermato Presidente dell’ODG Abruzzo: “Affrontare questione uffici stampa”

L’AQUILA – Stefano Pallotta rieletto presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. L’intervista a IlCapoluogo.it.

Stefano Pallotta è stato rieletto Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. L’elezione è avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo Comitato direttivo scaturito dalla tornata elettorale di domenica scorsa.

“Un segnale di continuità – ha commentato il presidente Pallotta al microfono del Capoluogo.it – per un rinnovato impegno a portare avanti le questioni proprie dell’Ordine, a partire dalla formazione“. Diversi temi sul tavolo, a partire da “una analisi sui possibili interventi sulle problematiche dell’informazione in generale”. Tra queste, la questione relativa alla legge 150 del 2000 sugli uffici stampa, che prevede – tra le altre cose – che gli addetti stampa siano iscritti all’Albo nazionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti) e che gli stessi, come la figura del Portavoce, non possono esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche per tutta la durata dell’incarico. “È una questione – sottolinea il presidente Pallotta – che viene spesso ignorata e occorre un intervento forte. Non solo la legge viene spesso disapplicata, ma sotto molti profili non risulta più rispondente alle esigenze rispetto alle nuove professionalità emerse negli ultimi anni”.

Invece sul passaggio dell’Inpgi all’Inps, il presidente ha sottolineato: “La commissione ha studiato la questione e ha ritenuto di offrire una garanzia pubblica all’istituto previdenziale dei giornalisti. È un fatto positivo, perché garantisce le pensioni a chi già è a riposo, senza penalizzare i colleghi che ancora lavorano. Per autonomi e partite IVA, invece, l’Inpgi resta in piedi ed è una garanzia anche per i collaboratori”.

Per il futuro, quindi, sotto la guida del presidente Stefano Pallotta l’ordine proseguirà la sua attività, con particolare attenzione alla formazione e ai compiti istituzionali: “L’Odg non è un sindacato, ma si occupa di tutelare la libera informazione e di garantire ai colleghi un esercizio libero e corretto della professione. Su questo continueremo a porre la massima attenzione”.

Oltre al presidente Pallotta, il direttivo ha eletto Simone Gambacorta Vicepresidente, Marina Marinucci Consigliere-segretario e Daniele Imperiale tesoriere. Il consiglio è composto, inoltre, da Andrea Mori, Antimo Amore, Marco Camplone, Germana D’Orazio e Andrea Lombardinilo. Il Collegio dei revisori dei conti ha eletto Presidente Mario Narducci ed è composto anche da Giovanni Ruscitti e Giuseppe Galasso. Alla riunione del direttivo hanno partecipato come ospiti i due consiglieri nazionali eletti, Nicola Marini e Oscar Bonamano.