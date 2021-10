Terremoto 4.7 a Montefelcino tra Pesaro e Urbino

Scossa di terremoto tra Pesaro e Urbino, con epicentro localizzato a Montefelcino.

Tremano le Marche, paura per l’episodio sismico registrato a Montefelcino intorno alle 12,53 di questa mattina. Le stime dell’INGV registrano una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ad una profondità di 38 km.

Queste, nel dettaglio, le caratteristiche del fenomeno sismico registrato dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma:

L’epicentro della scossa sismica, quindi, è stato localizzato a 3 chilometri a Nord del Comune di Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino.

La popolazione ha distintamente avvertito il terremoto, molte le segnalazioni sui social. La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l’hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.

Si segnala anche, non distante dall’area interessata dalla prima scossa, una nuova scossa con epicentro nel Comune di Serrungarina, di magnitudo 2.7, registrata alle 12,56.