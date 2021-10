Tutela Minori, l’Abruzzo avrà una nuova legge regionale

La Tutela dei Minori, la trasparenza sui dati e un’individuazione definita e definitiva dei requisiti che devono avere tutte le strutture residenziali: servirà a regolamentare tutto questo e molto altro la nuova legge regionale prevista in Abruzzo. Lo annuncia la Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, Maria Concetta Falivene.

“È giunto il momento di completare l’opera di tutela nei confronti dei minori. Ad oggi abbiamo raccolto i dati relativi ai bambini e ai ragazzi ospitati nelle strutture residenziali; abbiamo imposto la trasparenza e per questo è quanto mai necessaria una legge regionale attraverso la quale vengano individuati tutti i requisiti, in modo dettagliato, delle strutture residenziali, semi-residenziali e del personale dedicato”, dichiara la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene

La Garante aggiunge: “Inoltre, vi è un vuoto normativo a livello nazionale sui dati complessivi relativi alla gestione degli spazi neutri; modalità questa, non prevista da alcun dettato legislativo e nella nostra regione acquisiremo anche questi dati” evidenzia Falivene. “Per questo – spiega ancora la Garante – stiamo elaborando, unitamente al dottor Stefano Boschi, al dottor Massimo Rosselli Del Turco, a Paolo Pennini e al Consigliere regionale Guerino Testa, proponente della Commissione inchiesta affido Abruzzo, una proposta di legge di riforma alla Legge n.184 del 1983, attraverso la quale l’istituto dell’affido dovrà essere applicato e concepito all’interno del sistema relazionale in un’ottica delle nuove dinamiche familiari. Abbiamo acquisito coscienza di dover riformare un sistema disfunzionale alla protezione dei nostri ragazzi e la Regione Abruzzo è la prima in Italia a dare una risposta concreta” conclude Falivene.