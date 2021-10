Vaccino Johnson efficace per 8 mesi, intanto si valuta nuova dose

Vaccino Johnson, quali novità per chi ha ricevuto l’unica dose inizialmente prevista contro il Covid19? L’Aifa valuta l’opportunità di una nuova dose, intanto l’azienda precisa: “La risposta degli anticorpi dura 8 mesi”.

All’esame della Commissione tecnico consultiva dell’Aifa, nella riunione del 28 ottobre, la nuova dose per coloro che hanno ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson. A chiedere un parere all’ente regolatorio italiano il Ministero della Salute.

Tra le ipotesi anche la possibilità che per la nuova inoculazione venga utilizzato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna. Non solo: secondo fonti qualificate, la somministrazione non deve essere considerata come un richiamo, poiché l’immunizzante Johnson & Johnson è monodose e per una nuova somministrazione non sarebbe necessario aspettare che sia trascorso il periodo di sei mesi.

Johnson, “risposta anticorpi robusta per 8 mesi”

“A luglio sono stati pubblicati i dati che dimostrano che le risposte anticorpali generate dal vaccino contro il COVID-19 a dose singola sono rimaste robuste e stabili per otto mesi dopo l’immunizzazione. Uno studio basato su dati del mondo reale registrati fino a oggi negli Usa

pubblicato a settembre ha dimostrato un’efficacia stabile del vaccino del 79% per le infezioni e dell’81% per i ricoveri. Non ci sono state evidenze di efficacia ridotta, compreso quando la variante Delta è diventata dominante”. Lo afferma in uno statement della Janssen, sottolineando che il richiamo a 6 mesi ha dato un aumento degli anticorpi di 12 volte.