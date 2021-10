Perde il controllo dell’auto di ritorno a casa dal bar, muore 28enne

Un’altra vittima di incidente stradale in Abruzzo: perde la vita un 28enne.

Stava tornando a casa dopo essere stato al bar con gli amici quando avrebbe perso il controllo dell’auto finendo di una scarpata. A perdere la vita, nella notte tra domenica e lunedì, Fabio Mantini, 28 anni, residente in contrada Appignano a Castiglione Messer Raimondo (Teramo).

Secondo quanto si apprende il giovane, domenica sera, si era fermato al bar con gli amici a Bisenti (Teramo) e verso mezzanotte aveva ripreso l’auto per tornare a casa. Ma lungo il tragitto, per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella scarpata. A lanciare l’allarme, ieri, erano stati i familiari che non vedendolo rientrare hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri.

A quel punto sono scattate le ricerche, con militari e familiari che hanno ripercorso il tragitto fatto dal giovane. Proprio lungo il tragitto, al confine tra Bisenti e Castiglione, i carabinieri hanno notato segni di una sbandata sulla strada, rinvenendo poi l’auto, con dentro il corpo senza vita del giovane, in fondo a una scarpata.

Le indagini, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Giulianova, proseguono per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e nelle prossime ore la procura potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del 28enne.