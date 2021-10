Terapia intensiva, L’Aquila raddoppia lo sforzo per le Grandi emergenze

L’AQUILA – Inaugurato il nuovo reparto di Terapia intensiva “Grandi Emergenze” dell’ospedale San Salvatore. La cerimonia.

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del reparto di Terapia intensiva “Grandi Emergenze” dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, un progetto finanziato e ralizzato dalla Fondazione Carispaq, l’associazione Va.Do, L’Aquila per la Vita e Ance L’Aquila. Presenti alla cerimonia, i rappresentanti del Comitato dei finanziatori, con il professor Franco Marinangeli, primario di Terapia intensiva, per l’associazione Va.Do, il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il presidente dell’associazione L’Aquila per la Vita, Giorgio Paravano, e il presidente Ance L’Aquila, Adolfo Cicchetti. Con loro, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il manager della Asl 1, Ferdinando Romano, il Prorettore Univaq Antonio Mecozzi e il direttore del dipartimento Mesva, Guido Macchiarelli.

Nell’occasione il manager Romano ha annunciato che tra qualche settimana aprirà il Delta 7, mentre per il nuovo ospedale di Avezzano a breve sarà presentato il progetto tecnico esecutivo. Tempi stretti anche per il 118 dell’Aquila. Partiti, inoltre, i concorsi per primari autorizzati dalla regione nel 2020 e prosegue l’attività di stabilizzazione precari.

Foto 3 di 3





L’assessore Verì ha poi sottolineato il lavoro fatto durante la pandemia: “Eravamo regione canaglia, oggi siamo regione virtuosa, l’Abruzzo è stata tra le prime regioni a organizzare un sistema che ha dato risposte, sia per quanto riguarda i posti letto che l’assistenza domiciliare”.

Foto 2 di 2



“Questo – ha sottolineato invece il sindaco Biondi – è un bell’esempio di istituzioni pubbliche con idee chiare che collaborano con il privato, spinto dal recupero di uno spirito di mecenatismo. È l’esempio di come pubblico e privato, insieme, sono in grado di raggiungere risultati concreti”.