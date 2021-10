Il Nuovo Basket Aquilano accende il PalaAngeli, rimonta contro l’Isernia

Il Nuovo Basket Aquilano entusiasma il PalaAngeli superando in rimonta l’Isernia.

Vittoria di grandissimo orgoglio quella ottenuta dal Nuovo Basket Aquilano nella seconda giornata del Campionato di C GOLD, distretto Abruzzo-Marche-Molise-Umbria. I ragazzi di coach Stirpe hanno superato in volata la New Fortitudo Isernia al termine di una gara entusiasmante che ha tenuto con il fiato sospeso i tanti appassionati, tornati per la prima volta sugli spalti del PalaAngeli dopo il periodo di chiusura al pubblico per covid.

Anche i tifosi hanno trascinato negli ultimi minuti il team biancoblu, che nei primi venti minuti aveva subito gli ospiti, concedendo loro ben 53 punti: una Fortitudo Isernia che, dopo aver superato nettamente nella prima giornata il Pescara Basket, si è rivelata avversario di assoluto livello, capace nel primo tempo di una media realizzativa da tre davvero superlativa.

Al rientro dagli spogliatoi è uscito però un Nuovo Basket Aquilano con una voglia di riportarsi sotto che si leggeva negli occhi di tutti e, un po’ alla volta, i ragazzi del PalaAngeli hanno accorciato le distanze con un’intensità sui due fronti del campo davvero travolgente. Dopo aver chiuso il terzo quarto a sole tre lunghezze di distanze, togliendo tanti riferimenti agli ospiti con una difesa più incisiva, i padroni di casa a metà dell’ultima frazione hanno messo il naso avanti nell’entusiasmo generale degli appassionati.

Ultimi 3 minuti vietati ai malati di cuore e incontro risolto in volata, dopo che gli ospiti si erano riportati in testa di una lunghezza a 30 secondi dal termine: grandissima la voglia di agguantare con le unghie questi primi due punti di C GOLD messa in campo dai ragazzi del Nuovo Basket Aquilano, due punti ottenuti con il sostegno incessante dagli spalti di un pubblico che, al termine della gara, ha chiamato a gran voce i giocatori al giro di campo sotto le tribune!!

Nuovo Basket Aquilano- New Fortitudo Isernia : 80-76 (22-35, 39-53, 57-60)

NBA: Santomaggio, Oriente, Antonini 21, Nardecchia M., Cecchi 20, Tuccella 5, Nardecchia N., Alessandrini 2, Caldarelli 3, Schiavoni 21, Klevinskas 4, Belmaggio 4.

All: Simone Stirpe, ass.: Matteo Gioia, DT: Paolo Nardecchia

ISERNIA : Monacelli 36, Fraccalvieri,Cinalli 9, Compagnoni 4, Longo, Marcetic, Sasnaukas 6 ,Visciglio 6, Cicchetti, Doglio ,Tsonkov 13, Fonisto.

All: Forgione, Ass : Canzano e Festa