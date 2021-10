Instabilità e variabilità protagoniste nel weekend alle porte. Le previsioni a cura di Meteo Aquilano.

Esauritasi la protezione da parte dell’anticiclone che ci ha regalato la più classica delle ottobrate, è tornato in azione l’Atlantico con le sue depressioni in serie. Per ora però, quest’ultime non sembrano puntare con decisione il Mediterraneo, ma piuttosto l’Europa centrale. Ad ogni modo, alcuni fronti, riescono a raggiungere il nostro paese ed anche se in maniera blanda, apportano piogge sparse e ventilazione vivace. Questo è ciò che accadrà nel fine settimana, quando lo scirocco ed il libeccio prima (venerdì e sabato) e la tramontana ed il grecale poi (domenica) spazzeranno il nostro paese accompagnando nubi e precipitazioni isolate.

L’inizio della prossima settimana, invece, l’ultima del mese di ottobre, si preannuncia vivace per il sud Italia; infatti i modelli intravedono la formazione di un profondo vortice depressionario, la cui entità sarà tutta da valutare. Non si esclude infatti che possa formarsi un vero e proprio ciclone Mediterraneo e che lo stesso possa poi risalire, andando ad interessare anche parte del centro Italia, e quindi l’Abruzzo ed il nostro territorio.

PREVISIONI PER IL FINE SETTIMANA DEL 23 e 24 OTTOBRE 2021.

SABATO 23: cielo nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità nel corso delle ore, a cui saranno associate precipitazioni sparse più probabili a ridosso dei rilievi e sulle zone occidentali in genere. Venti moderati meridionali. Temperature stazionarie; minime con valori di +7/+11 °C; massime di +15/+19 °C.

DOMENICA 24: variabilità generale, con nubi medio alte solo a tratti più intense, ma con basso rischio di piogge. Venti in rotazione da nord-nordest con intensità moderata. Temperature in generale calo; valori minimi di +3/+8 °C, massime con valori di +11/+16 °C.

