ASD Academy L’Aquila Dance in evidenza all’International Championship

Grandi risultati per l’ASD Academy L’Aquila Dance all’International Championship.

Pioggia di risultati e soddisfazioni per la scuola aquilana di Danza Sportiva ASD Academy L’Aquila Dance che nel weekend scorso a Koper, in Slovenia, ha scalato le classifiche del Campionato Internazionale, in una competizione che ha visto scendere in pista più di 1200 alteti e oltre 20 nazioni partecipanti.

Giulia Scimia e Gabriele Veca hanno sbaragliato ben 146 coppie avversarie sfiorando la semifinale conquistando la 13esima posizione nell’International Open Standard.

Soddisfazione immensa per gli allievi della scuola, Thomas Maiezza e Gaia Meda che dopo varie eliminatorie hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria 19/34 open B Danze Standard. Dopo varie eliminatorie, raggiungono il podio e conquistano la medaglia di bronzo Filippo Mastropietro e Anna Szulc nella categoria 45/54 Open B Danze Standard.

Il direttore tecnico della scuola Samantha Scimia è onorata dei risultati raggiunti ed è focalizzata già al prossimo evento: l’Universal Championship di gennaio che si terrà in Veneto.