Numismatica Filatelia Trionfale, a L’Aquila francobolli e monete che raccontano la storia

Monete antiche, italiane ed estere, Francobolli storici e da collezione, banconote, medaglie, cartoline d’epoca. Una nuova attività, non solo per appassionati, ha aperto i battenti a L’Aquila, Numismatica Filatelia Trionfale. Dalla passione di Natascia Pica, ereditata dal papà, per trasmettere l’amore per il collezionismo che sa di storia e testimonianze preziose.

Da Roma a L’Aquila. È scritta nel nome l’origine del nuovo negozio spuntato in centro storico da inizio settembre, Numismatica Filatelia Trionfale.

La scommessa di Natascia Pica, romana trasferitasi a L’Aquila due anni fa, che ha iniziato a scoprire il mondo dei francobolli e delle monete da collezione fin da bambina, all’interno del negozio di suo papà, nel quartiere Trionfale di Roma.

“Lavoro in questo settore da oltre vent’anni. Dopo la scomparsa di mio padre, che per quarant’anni ha gestito il nostro negozio a Roma, mi sono trasferita a L’Aquila due anni fa: qui, infatti, si è spostata tutta la mia famiglia. Così ho deciso di riaprire il negozio, questa volta proprio nel capoluogo d’Abruzzo”.

“È stato un inizio positivo. L’apertura di un’attività di settore da un lato ha destato curiosità, dall’altro ha richiamato gli appassionati e i collezionisti. La scelta di mantenere il nome storico del negozio, inoltre, è stata importante per preservare i contatti con i clienti che, soprattutto grazie al web, possono ordinare i nostri articoli tramite il nostro sito anche da lontano”.

Da Numismatica Filatelia Trionfale, oltre alla vendita, Natascia Pica si occupa anche di valutare articoli del settore, in possesso dei clienti, ed eventualmente di acquistarli, per poi rimetterli in vendita. Chi ha monete o banconote antiche, così come francobolli da collezione, medaglie o cartoline d’epoca può recarsi nel punto vendita e far valutare i propri pezzi, per un eventuale acquisto e rivendita da parte dell’attività.

“Il mio lavoro è pura passione e vorrei far interessare al settore soprattutto i giovani, in questo senso, sono felice di aver trovato una sede non distante dall’Università. Poter anche solo entrare da Numismatica Filatelia Trionfale e ammirare monete dei tempi antichi, oltre che moderni, può farli accorgere di avere di fronte pezzi di storia. E la passione potrebbe iniziare proprio da qui”.

Per contattare l’attività si può chiamare il numero: 340/1245251

oppure visitare il sito: https://www. numismaticatrionfale.com

