55enne morto in casa nella notte, si indaga per omicidio

PETTORANO SUL GIZIO – Il 55enne ritrovato privo di vita sarebbe morto soffocato, avviate le indagini per omicidio.

Da mezzogiorno il figlio e la nuora dell’operaio edile Adem Berisha di 56 anni – trovato morto in casa la scorsa notte – sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri di Pettorano per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Dalla ricognizione effettuata sul corpo dell’uomo da parte del medico legale Ildo Polidoro, sarebbe emerso che la morte dell’uomo è sopraggiunta per soffocamento. Subito dopo l’esame il medico non ha voluto rilasciare dichiarazioni, limitandosi a riferire che nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia, dopo che la Procura avrà dato il nulla osta.

Sul caso infatti il sostituto procuratore Edoardo Mariotti, da poco tempo insediato nella Procura di Sulmona, ha aperto un fascicolo per risalire alle cause ed eventuali responsabilità della tragedia, disponendo il sequestro giudiziario dell’abitazione di Pettorano sul Gizio dove è avvenuto il decesso e del corpo dell’uomo che è stato trasportato nell’obitorio dell’ospedale di Sulmona in attesa che venga disposta l’autopsia. Al momento non ci sarebbero indagati, anche se la situazione potrebbe avere importanti sviluppi nelle prossime ore.

Dai primi accertamenti, erano stati rinvenuti segni sul collo, provocati probabilmente da un cavo del telefono. Il corpo, inoltre, sarebbe stato spostato dal luogo della presunta aggressione alla camera da letto.

A prestare i primi soccorsi alcuni familiari che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno chiesto ausilio al Nucleo Operativo per accertamenti più specifici.