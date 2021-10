Offerte di lavoro, Tua Abruzzo assume 127 persone

Tua assume: la società di trasporti della Regione Abruzzo, cerca nuove figure da inserire nel suo organico.

Questa matina la conferenza stampa, a Palazzo Silone, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, di Massimo Di pasquale, direttore generale Tua.

Nel momento in cui l’Abruzzo ha dirette criticità sul fronte occupazionale, la società di trasporto della Regione Abruzzo assume. Saranno assunte 127 persone, a cui verrà aggiunto un addendum in riferimento ai macchinisti.

Il primo macro ingresso, a partire dal 2022, prevede 50 assunzioni con contratto di apprendistato di operatori di esercizio, 5 figure amministrative altamente professionalizzate, 5 figure tecniche, oltre a macchinisti ed operatori di manutenzione. Inoltre, sempre nel 2022, sono previste assunzioni di 4 meccanici mediante lo scorrimento della graduatoria del personale manutenzione gomma e tre ingegneri con esperienza nei settori energetico, trasportistico e ferroviario.

Il secondo macro blocco di assunzioni, speculare al primo, consiste nell’assunzione con contratto di apprendistato, di altri 50 operatori di esercizio, di 5 figure amministrative e 5 figure tecniche, oltre a macchinisti ed operatori di manutenzione.

TUA Abruzzo nuove assunzioni: Il Piano

Lo ha dichiarato in sede di conferenza stampa il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante.

“Una buona notizia per l’economia regionale – ha detto Giuliante – c’è un prima, un presente e un dopo nel mondo dei trasporti. Prima la Regione si è dovuta inventare una fusione tra alcune società. C’è stata questa rivoluzione con la creazione del trasporto unico abruzzese. Andiamo iniziato e stiamo portando avanti un percorso che ha portato la Tua a razionalizzare, fino ad arrivare in un tempo relativamente breve ad un primo bilancio positivo”.

Vediamo qual è il concreto il piano di assunzioni e quali sono i ruoli e le competenze richiesti con la formazione di nuovo competenze e un ricambio generazionale all’interno della società illustrato oggi dal presidente Giuliante.

Nel 2022 sono previste assunzioni con contratto di apprendistato per 50 operatori di esercizio, 5 figure amministrative, 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione. Altre assunzioni interesseranno personale qualificato manutentivo: un esperto in energia e fonti di alimentazione alternative, un esperto, con laurea in Ingegneria, da inserire nel settore ferroviario, uno con laurea in ingegneria esperto in sistemi di trasporto e scorrimento graduatoria del personale manutenzione gomma di 4 unità.

“Ci sono state alcune leggi che hanno facilitato l’uscita delle persone anche più anziane. La Tua da qui a poche settimane presenterà il piano strategico 2022-2023 che somma tutte le novità in campo nel mondo dei trasporti. Diventa quindi un momento di riflessione complessiva che vuole essere di esempio rispetto a tutte le realtà pubbliche abruzzesi e nazionali”.

La società Tua assumerà in gran parte personale in riferimento agli autisti: il concorso è riservato a persone giovani, fino a 36 anni di età con contratto di formazione professionalizzante, “a questo aggiungiamo un certo numero di amministrativi, che saranno un segmento particolare, laureati e con conoscenza dell’inglese”, ha chiarito Giuliante.

Le figure quindi verranno assunte con concorso pubblico, come previsto nella pubblica amministrazione, con contratti di formazione professionalizzante e coloro i quali supereranno i corsi di formazione avranno il contratto a tempo indeterminato.

Soddisfatto il presidente Marsilio che ha sottolineato come, “Si tratti di un’iniezione di fiducia in un momento delicato come questo, con nuove opportunità di lavoro, più personale qualificato e un servizio più efficiente. Innanzitutto oggi voglio rilevare come TUA, punto di riferimento per il trasporto abruzzese, abbia saputo affrontare l’emergenza pandemica. L’Abruzzo, nonostante le difficoltà, va avanti creando posti di lavoro. Abbiamo sfidato anche l’emergenza con tutte le complicazioni del caso legate al trasporto, garantendo sempre servizi per lavoratori e pendolari. Questi concorsi puntano al superamento del precariato così come sta avvenendo nella sanità abruzzese”.