Immobili e bonus fiscali 2021, un incontro a L’Aquila

Si terrà mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 16, presso l’Auditorium del Rettorato del Gran Sasso Science Institute, viale Collemaggio, l’incontro promosso dal Consiglio Notarile di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano per presentare il vademecum “Immobili e bonus fiscali 2021 – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare”.

L’incontro è stato promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori al fine di orientare i cittadini nella vera e propria “giungla” normativa che si è creata attorno al mondo “casa”, tra conferme di bonus già esistenti e nuovi strumenti di sostegno introdotti dal Governo.

L’emergenza Covid, i lunghi mesi di lockdown e una ripresa che sembra ancora lenta, hanno infatti imposto al Governo l’adozione di numerosi interventi a sostegno dell’economia per fronteggiare la crisi in corso, fra cui anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano.

Dopo i saluti introduttivi di Vittorio Altiero, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano, di Cesira De Michele, Consigliere Consiglio Nazionale del Notariato, Pierluigi De Amicis, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila, seguiranno gli interventi dei relatori che approfondiranno il tema sotto diversi profili.

I Notai Antonella Del Grosso, Segretario Consiglio Notarile di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano, Luisa Rizzo, Referente Comunicazione del Consiglio Notarile di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano ed Angela Capoccetti, illustreranno i punti salienti della Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare.

Interverranno per illustrare i profili tecnici operativi delle agevolazioni gli Ingegneri Fabio Colabianchi e Berardino Pierleoni.

All’incontro sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di diverse Associazioni dei Consumatori: Adoc, Federconsumatori, U.Di.Con.

Durante l’incontro verranno illustrati i bonus mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio sarà dedicato alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.

Il vademecum vuole offrire un primo orientamento che non può però prescindere dal coinvolgimento dei professionisti tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali.

Per tale motivo sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle categorie professionali competenti sul tema Commercialisti Ingegneri, Architetti e Geometri.

La guida è disponibile sul sito www.notariato.it e su quello delle Associazioni dei Consumatori coinvolte.

Per maggiori informazioni: Consiglio Notarile di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano, Tel. 0862 61713, Email, consigliolaquila@notariato.it.