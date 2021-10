Biografia di un desiderio, Gabriele Lucci presenta il nuovo libro a L’Aquila con Paolo Mieli

Si svolgerà sabato 30 ottobre la presentazione di “Biografia di un desiderio”, il nuovo libro di Gabriele Lucci edito da l’Atalante.

Si tratta dell’ultimo lavoro di Gabriele Lucci, scrittore e fondatore con Vittorio Storaro (1992) dell’Accademia dell’Immagine dell’Aquila e con Luciano Tovoli (1981) del primo festival internazionale dei direttori della fotografia.

Promotore del Sistema-Cinema dell’Aquila costituito dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica”, dall’Aquila Film Commission, dalla Cineteca, dalla Mediateca “Giovanni Tantillo” e dalla stessa Accademia.

La presentazione del libro si svolgerà a Casa Onna, a Onna, alle 17. Dialogheranno con l’autore, il regista Marco Tullio Giordana e il giornalista e storico Paolo Mieli.

L’evento si svolgerà in presenza con green pass e nel rispetto delle misure previste dalla normativa per la prevenzione e il contrasto del contagio da COVID 19; sarà trasmesso in diretta dall’emittente televisiva LaQtv Abruzzo canale 73 e 573 e sui canali social della stessa testata giornalistica.