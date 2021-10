Covid19 Scuola Colle Capocroce, oltre 10 bambini positivi

Contagi Covid alla scuola dell’infanzia Colle Capocroce a L’Aquila. I genitori: “Chiediamo chiarezza e tempestività. Su 40 bambini, risultano positivi tra gli 11 ed i 15, mentre sono 4 i contagiati tra maestre e personale Ata”. Abbiamo contattato anche la segreteria dell’Istituto: “Per privacy non possiamo comunicare il numero dei casi. I genitori si rivolgano a noi”.

Chiedono chiarezza i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Colle Capocroce. Dopo la pubblicazione dell’articolo del Capoluogo, in cui la dirigenza scolastica sottolineava il riscontro “di una positività in una classe e di altre positività emerse dallo screening effettuato, nell’altra sezione, in numero contenuto”, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in merito ad un vero e proprio focolaio Covid, scoppiato all’interno della scuola dell’infanzia. A quanto pare però, il numero non è affatto contenuto, viste le tante segnalazioni giunte alla nostra redazione. Le positività sarebbero partite dal personale: ma riguardo a questa ultima informazione, ci è stato comunicato dalla dirigenza scolastica che non potevano essere fornite conferme.

“Siamo chiusi in casa con bambini piccoli da giorni. La prima positività, tra il personale, è emersa la scorsa settimana. La Asl non ci ha contattato per chiedere i contatti diretti dei nostri bambini. Dalla scuola non abbiamo comunicazioni circa l’esatto numero dei positivi e dobbiamo aggiornarci tra famiglie, tutte inevitabilmente preoccupate”. Denunciano diversi genitori, i quali vorrebbero chiarezza per conoscere, con esattezza, i numeri dei contagi effettivamente registrati tra bambini e personale.

Le testimonianze delle famiglie, raccolte dalla nostra redazione, parlano di un numero di positivi compreso tra 11 e 15 bambini, sui 40 totali frequentanti le due sezioni. Entrambe poste in quarantena, come Il Capoluogo ieri vi ha raccontato.

Come precisato ieri dal Dirigente Asl Enrico Giansante alla nostra redazione, “nelle scuole materne la circolazione del virus è purtroppo più semplice, in quanto i bambini, logicamente, non indossano la mascherina. Per fortuna le forme di virus sviluppate, trattandosi di un’età giovanissima, sono lievi”.

La protesta delle famiglie riguarda, comunque, anche la gestione della situazione creatasi all’interno della scuola dell’infanzia di Colle Capocroce. Una gestione che, a detta dei genitori, sarebbe stata “intempestiva, con la quarantena scattata tardivamente”.

Questa mattina Il Capoluogo ha nuovamente contattato la scuola, informandosi presso la Segreteria per poter parlare con la responsabile della gestione dei dati. Ci è stato riferito: “Per una questione di privacy non diamo questo tipo di comunicazioni personali. Ci sono casi di positività, ma non possiamo fornire ulteriori informazioni in merito. Se i genitori hanno necessità di sapere qualcosa si rivolgano direttamente a noi“.