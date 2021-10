SAN DEMETRIO – La nota conduttrice Licia Colò in visita alle Grotte di Stiffe. Il sindaco Di Bartolomeo: “Un onore accogliere chi esalta le bellezze d’Italia e del mondo”.

“Avevo invitato Licia Colò da prima del Covid 19, ma a causa della pandemia abbiamo dovuto rimandare”. Così il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, commenta a IlCapoluogo.it l’incontro di oggi, che non è certo passato inosservato. “Per noi è un grande onore aver accolto una grande professionista della tv che diffonde la bellezza dell’Italia e del mondo. La sua visita è uno stimolo in più per continuare a investire su questo meraviglioso sito”.

Il tempo di salutare Licia Colò, quindi, e poi via, alla volta di Rimini: “Con il consigliere Mattia Di Fabio stiamo andando alla fiera sul turismo di Rimini, in cui siamo presenti nello stand della Regione Abruzzo, proprio con le Grotte di Stiffe”.