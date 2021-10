Elezioni L’Aquila, Giorgia Meloni: “Pierluigi Biondi pronto per le amministrative”

Elezioni 2022, dopo la conferma del centrodestra che compatto ripresenta la candidatura a sindaco di Pierluigi Biondi, arriva anche l’endorsement di Giorgia Meloni: “Sindaco dell’Aquila pronto alle amministrative di maggio”.

Giorgia Meloni fa un endorsement sugli amministratori di FDI e parla anche del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Lo scrive l’agenzia AgenParl, spiegando: “Nei giorni scorsi la Leader di Fratelli d’Italia aveva già dichiarato al Corriere della Sera: ‘Siamo il primo partito in Italia perché non guardiamo indietro, ma avanti ai problemi veri degli italiani: le tasse, il lavoro, le case e la povertà. Lo siamo perché sul territorio abbiamo gente capace alla guida delle Marche, dell’Abruzzo, dell’Aquila, di Ascoli e di Pordenone’. Così la Meloni evidenzia la qualità del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, appena riconfermato da tutto il centrodestra unito come candidato alle prossime elezioni di maggio 2022. Già durante il comizio di Marino la leader di Fratelli d’Italia aveva parlato del sindaco dell’Aquila come “uno dei migliori d’Italia, come dicono le stime di gradimento‘”.

“Le parole del presidente Meloni – ha sottolineato da parte sua il sindaco Biondi – sono uno stimolo per continuare a lavorare sempre meglio a servizio della comunità”.

“Manca poco meno di un anno alle prossime elezioni amministrative al comune dell’Aquila” avevainvece sottolineano FdI provinciale. “Come annunciato nello scorso febbraio le forze del centro destra aquilano (e abruzzese), forti del lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo, sono compatte nel riconfermare la candidatura di Pierluigi Biondi“. La conferma arriva da FdI provinciale, che aggiunge: “A riprova del sostegno per la ricandidatura dell’attuale sindaco è stato costituito un tavolo rappresentativo di tutte le forze partitiche e civiche del centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura e Progetta“.