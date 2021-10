Balottaggio Lanciano, Paolini e Marongiu all’ultima sfida: il confronto tra i candidati

Si voterà il 17 e 18 settembre nei comuni interessati dal turno di ballottaggio. Si voterà anche a Lanciano, dove a sfidarsi saranno il candidato del centrodestra, Filippo Paolini, e il candidato del centrosinistra, Leo Marongiu. Con il 49.77% Paolini ha visto sfumare per una manciata di voti la vittoria al primo turno, mentre Marongiu ha raggiunto il 42,18%. Fuori dal ballottaggio Sergio Furia (5.08%) e Ivaldo Rulli (2.97%).

Come giudica l’esito del primo turno?

Paolini: “In campagna elettorale non abbiamo mai dichiarato che avremmo vinto al primo turno, non sarei del tutto sincero se dicessi che non c’è un minimo di rammarico per non esserci riusciti per così pochi voti. Ad ogni modo, possono essere 10 o 100 i voti che ci hanno separato dalla vittoria al primo turno, comunque noi ci prepariamo al ballottaggio con lo stesso l’obiettivo di fare bene, con idee valide e programmi concreti. Questo gli elettori lo hanno percepito e per questo ci hanno premiato”.

Marongiu: “Sono soddisfatto per il risultato ottenuto al primo turno, mai il centrosinistra si era attestato a oltre il 43% e questo dato, incontrovertibile, ci dà ulteriore spinta per andare avanti con la stessa passione. Siamo una squadra unita, questa è la nostra forza, condividiamo un progetto ambizioso per la nostra città che dovrà guardare al futuro con occhi nuovi. La prima partita è stata vinta, ora bisogna lavorare per centrare l’obiettivo finale. “.