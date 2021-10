L’Aquila abbraccia le Suore San Gregorio

Un carico di solidarietà arriva alla Residenza Maria Ferrari delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari a San Gregorio.

Suore San Gregorio – Il Comando militare dell’Esercito Abruzzo Molise e il Comune dell’Aquila hanno promosso un’iniziativa benefica sul territorio aquilano in favore di bambini e di mamme in difficoltà, supportando e finalizzando questa mattina una donazione in favore della Residenza Maria Ferrari delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari, a San Gregorio.

Al momento hanno partecipato il comandante del CME, colonnello Marco Iovinelli, e l’assessore comunale alle Pari Opportunità, Maria Luisa Ianni, che hanno condiviso un piano di sostegno e di aiuti dedicato ai bimbi e alle madri ospiti della struttura retta attualmente dalla Madre Generale suor Mirella Del Vecchio, coordinando le numerose donazioni spontanee giunte dalle famiglie dei militari e dai cittadini aquilani. In particolare, le donazioni saranno impiegate per finanziare le numerose attività didattiche e ricreative che le suore e i volontari portano avanti a tempo pieno per assicurare la crescita e lo sviluppo psicofisico dei loro piccoli ospiti.