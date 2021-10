Achille Accili, 100 anni fa nasceva ad Acciano il senatore della DC: L’Aquila lo ricorda

Cento anni dalla nascita del senatore DC Achille Accili: il ricordo a L’Aquila.

Il 19 ottobre 1921 nasce ad Acciano (AQ) Achille Accili, senatore aquilano della Democrazia Cristiana. Nella ricorrenza del centesimo anniversario dalla nascita, promossa dal Consigliere regionale Americo Di Benedetto, con il patrocinio del Consiglio regionale, dell’Università dell’Aquila, dell’Amministrazione Provinciale e dei Comuni dell’Aquila e di Acciano, è stato organizzato nel capoluogo abruzzese un incontro pubblico il prossimo 19 ottobre, con inizio alle ore 11 nella sede dell’Auditorium del Parco a L’Aquila.

Senatore della Repubblica dal 1968 al 1987, Accili sedette sui banchi di Palazzo Madama per cinque legislature dalla V^ alla IX^ sempre nella Democrazia Cristiana, di cui fu anche Segretario provinciale a L’Aquila. Achille Accili ebbe anche l’incarico di Sottosegretario al Ministero dei Trasporti nel quarto governo Andreotti, dal 1978 al 1979.

La sua formazione politica iniziò dalla prigionia in Germania, quando strinse amicizia con Roberto Lucifredi, Ministro poi della Pubblica istruzione e uomo di governo con De Gasperi. “Il senatore”, come molti lo ricordano senza pronunciarne il nome, fu sempre impegnato nella difesa strenua del territorio aquilano ed ebbe un ruolo significativo nella statalizzazione dell’Università dell’Aquila ed in particolare dell’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica).

Nell’occasione sarà ricordato, oltre che dalla partecipazione dei quattro figli: Maria Assunta, Domenico, Giulio e Bernadette, anche dai rappresentanti delle Istituzioni abruzzesi e dai numerosi amici che ebbero la fortuna di conoscere Achille Accili. Saranno così ripercorse le tappe della sua vita, con storie e aneddoti su quanto amava ripetere ai suoi amici e conoscenti durante gli incontri quotidiani, con affermazioni a volte lapidarie e memorabili: “I latini affermavano che non tutto ciò che si rinvia è perso”.

Il senatore Accili è morto a Roma il 14 ottobre 2007.