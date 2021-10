Magna Carta, nuova sede a L’Aquila: “La riempiremo di persone e idee”

L’AQUILA – Inaugurata la nuova sede dell’associazione Magna Carta. Le interviste.

“Un segno vitalità per la nostra area politica, spero che questa sede possa riempirsi di persone e idee; i territori si possono occupare politicamente o proprio con le idee, noi abbiamo sembre cercato la seconda strada e speriamo di riuscirci, come abbiamo fatto finora”. Così il senatore Gaetano Quaglieriello al microfono del direttore David Filieri ha salutato l’inaugurazione della nuova sede di Magna Carta, in via dei Sali, a L’Aquila.

Inevitabile, poi, un accenno al risultato elettorale: “Siamo di quelli che sudano la maglia fino al 90°, quindi le considerazioni finali le faremo dopo il ballottaggio; credo però sia confermato quello che dico da tanto: il centrodestra vince se riesce a conquistare gli elettori moderati, se li lascia agli altri, perde. Forse si fa ancora in tempo a correggere il tiro per il secondo turno”.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco Pierluigi Biondi, che sullo stesso tema ha rimarcato: “In Abruzzo il centrodestra va al balottaggio in tutti comuni dov’è previsto, sfiorando a Lanciano la vittoria al primo turno. Siamo arrivati un po’ in ritardo sulla scelta candidati, mentre a Sulmona ci sono stati problemi che analizzeremo. Complessivamente c’è una riflessione da fare per capire come mai i dati che a livello nazionale ci vengono attribuiti dai sondaggi in maniera stabile, sul locale vengono ridimensionati”.

Più netto il giudizio di Mimmo Srour: “Non è andata bene per centrodestra in Abruzzo, perché non c’è stato uno sforzo per trovare i candidati giusti”.

Le interviste del direttore David Filieri: