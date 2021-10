Nozze Di Canossa – Mantegazza: il fotografo è l’abruzzese Barbarossa

C’era il fotografo abruzzese Giacomo Barbarossa nel giorno del “sì” tra Maurizio Mantegazza e Enrica Di Canossa.

Dopo le difficoltà conseguenti la pandemia, la stagione dei matrimoni è ripartita alla grande anche per Giacomo Barbrossa, sempre più richiesto, non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia e all’estero.

Un matrimonio da favola quello tra Enrica Di Canossa e Maurizio Mantegazza, come location il lago di Garda, nell’omonima Villa di Canossa. Lo sposo si occupa di real estate a Roma, lei con la sorella maggiore Costanza, sempre nella capitale, porta avanti il marchio di vestiti per bambini “I Marmottini”.

La coppia è arrivata all’altare su un motoscafo Riva d’epoca: da sogno anche l’abito da sposa, firmato Gabriella Rio.

Enrica Di Canossa è la figlia dei marchesi Sigifredo di Canossa e Ghilla Gaetani dell’Aquila d’Aragona, originari di Verona e ha scelto proprio la villa di famiglia sul Garda come location del matrimonio. Prima di arrivare in villa, il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Martino ad Albisano, su un’altura che domina il Garda, dal cardinale Giovanni Battista Re con l’augurio del Papa.

Tanti i volti noti tra gli invitati; c’era Ginevra Elkann, che ha sfoggiato un elegante cappellino a cono, nipote di Gianni Agnelli, figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, sorella di John e Lapo, con il marito Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Poi Viola Arrivabene, con un abito tutto scacchi black and white.