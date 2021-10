Elezioni Lanciano, Filippo Paolini verso la vittoria al primo turno

Elezioni Lanciano, Filippo Paolini sfora quota 50% e si lancia verso la vittoria al primo turno.

Più che concreta per Filippo Paolini, candidato sindaco del centrodestra, la vittoria al primo turno delle elezioni amministrative di Lanciano. I dati non sono ancora definitivi, ma Paolini ha superato la quota fatidica del 50%, seppur di poco. Il margine non è sufficiente per i festeggiamenti anticipati, ma la tendenza fa ben sperare il centrodestra.

Buona prestazione anche per Leo Marongiu per il centrosinistra, che si attesta intorno a 40%. In coda Sergio Furia per il M5S, che non arriva al 5% e Ivaldo Rulli, fermo intorno al 2%.

Se i dati verranno confermati, quindi, Filippo Paolini sarà eletto al primo turno.

Per asegure tutti gli aggiornamenti sui risultati delle elezioni amministrative 2021 in Abruzzo clicca qui e resta aggiornato con la diretta del Capoluogo.