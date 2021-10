Elezioni comunali, Liris: “Buon lavoro ai sindaci eletti”

Elezioni comunali, l’assessore Guido Liris: “Auguri agli amministratori eletti in provincia dell’Aquila.

“Un sincero augurio di buon lavoro a tutti i sindaci, eletti per la prima volta o confermati, dei comuni della provincia dell’Aquila e in particolare a quelli a cui sono più legato in termini di affinità politica e reciproca stima”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris, di Fratelli d’Italia, quando gli scrutini sono ormai conclusi nella totalità dei centri minori dell’entroterra chiamati al voto nella tornata di domenica e lunedì.

“Penso, in particolare, a Noemi Silveri eletta a Secinaro, ad Antonio Silveri a Ofena, a Luigina Antonacci a Castelvecchio Calvisio, a Fabrizio Boccabella e Vincenzo Calvisi a Fossa, a Nicola De Simone a Scurcola Marsicana e a Pierluigi Oddi a Civitella Roveto”, aggiunge Liris. “Il mio percorso politico è iniziato in un Comune e, seppur capoluogo, so bene le difficoltà che incontrano gli amministratori ‘in trincea’ quotidianamente, soprattutto quelli dei centri minori, spesso piccolissimi, in aree svantaggiate e dove si lotta quotidianamente contro lo spopolamento e per il mantenimento di servizi essenziali. Da amministratore regionale sento di dover garantire loro che la Regione farà di tutto per sostenerli”, conclude l’assessore.