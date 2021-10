Elezioni comunali Abruzzo 2021, chiusura seggi alle 15: affluenza e ultime notizie

Si chiude oggi, lunedì 4 ottobre —dopo 24 ore totali di voto — una importante tornata elettorale, che ha visto milioni di elettori non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia, votare per le Comunali, le Regionali (in Calabria) e due suppletive (per la Camera).

Alle 15, ora di chiusura dei seggi, l’affluenza era del 58,97 per cento in rialzo rispetto ai dati di domenica 3 ottobre. Nella giornata di ieri, l’affluenza in Abruzzo si è fermata al 47,66 per cento, in calo rispetto al 66 della scorsa tornata di elezioni.

Ci sono però già i primi quattro sindaci: a Tagliacozzo, Capitignano, Scontrone e Alfedena, dove il quorum del 40% è stato ampiamente superato

In quattro comuni dell’Abruzzo aquilano, al di sotto del 15mila abitanti, che si è raggiunto il quorum del 40% alla chiusura dei seggi alle 23: ovvero, condizione fondamentale per rendere valida la votazione e la conseguente elezione dell’unico candidato sindaco presentatosi .

Chiaramente – ed è una premessa valida per tutti – occorre attendere la chiusura dei seggi e lo spoglio per la proclamazione ufficiale. I dati dell’affluenza comunque erano determinanti per validare questa tornata elettorale

A Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio sarà sindaco per il suo secondo mandato consecutivo. Alle 21,10 è arrivato l’annuncio da Vincenzo Giovagnorio, oltre 2400 i votanti: quorum raggiunto e mandato bis assicurato.

A Capitignano il primo cittadino sarà Franco Pucci. Succede al sindaco Maurizio Pelosi, candidatosi come consigliere all’interno della sua squadra. Il Capoluogo lo aveva intervistato nei giorni scorsi. Al microfono di Nando Giammarini aveva parlato dell’importanza della valorizzazione delle aree interne, soprattutto in un’area come quella dell’Alto Aterno ancora sofferente per le conseguenze post sisma.

Ad Alfedena la fascia tricolore andrà all’ex vicesindaco Luigi Milano. Unica lista anche nel comune del Parco: con lui, si erano candidati come consiglieri Angela Spada, Anna Iacobucci, Claudia D’Amico, Elena Como, Gaetano Di Filippo, Marco Leoni, Paola Tollis, Paolo Monacelli, Simone Glori, Valeria Iallonardi. Alle 23, l’affluenza è stata del 44,86%.

A Scontrone, Francesco Melone era l’unico candidato alla carica di sindaco: per essere eletto saranno necessari almeno 284 voti, al fine del raggiungimento del quorum. Alle 23, l’affluenza è stata del 46,93%