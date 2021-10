Covid 19 in Abruzzo, 36 nuovi casi positivi

Covid 19, l’aggiornamento del 3 ottobre sui nuovi casi registrati in Abruzzo. Il bollettino regionale.

Oggi in Abruzzo 36 nuovi positivi di età compresa tra 1 e 74 anni.

I nuovi casi emersi in regione sono risultati a fronte di 2164 tamponi molecolari e 6596 test antigenici eseguiti.

Nessun decesso tra i casi Covid positivi avvenuto nelle ultime 24 ore.

Il numero dei guariti sale a 77063 guariti, +3 rispetto a ieri. Ad oggi in Abruzzo sono 1758 i casi attualmente positivi, +33 rispetto a ieri: di questi 53 pazienti sono attualmente ricoverati in area medica (+1 nelle ultime 24 ore), 5 in terapia intensiva ( dato invariato), 1700 in isolamento domiciliare (+32 rispetto a ieri).

Covid 19, l’incremento dei contagi per provincia

Dei nuovi casi positivi 15 sono residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 2 sono residenti in provincia di Pescara e 17 in provincia di Teramo.